Scontro auto-scooter | tre persone portate in ospedale

Giovedì 12 marzo 2026, a Genova, si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter all'incrocio tra viale Brigate Partigiane e via Diaz, intorno alle 15. Tre persone sono state portate in ospedale dopo l'incidente. La Croce Bianca Genovese è intervenuta con due ambulanze per soccorrere i coinvolti. Non ci sono dettagli sulle condizioni dei feriti.

Ancora incidenti stradali, giovedì 12 marzo 2026, a Genova. Intorno alle ore 15, doppio intervento della Croce Bianca Genovese all'incrocio fra viale Brigate Partigiane e via Diaz (direzione monte). Le ambulanze 3-273 e 274 sono state inviate in codice giallo per uno scontro, per cause da chiarire, che ha coinvolto due mezzi: un'automobile e uno scooter. Marito e moglie a bordo dello scooter, rispettivamente di 56 e 59 anni, sono scivolati a terra a seguito dell'impatto con la vettura, complice anche l'asfalto bagnato a causa della pioggia. L'uomo è stato spinalizzato per traumi a spalla e gamba e portato in codice giallo presso il pronto soccorso del Galliera insieme alla moglie con dolore a un braccio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

