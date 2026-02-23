Taekwondo Campionati Italiani Junior ad Anzio il 7 e 8 marzo | al Pala Rinaldi l’ultimo esame prima dei Mondiali di Tashkent

Il campione italiano di taekwondo ha conquistato la qualificazione ai Mondiali di Tashkent durante i Campionati Italiani Junior ad Anzio, svolti al Pala Rinaldi il 7 e 8 marzo. La competizione ha visto oltre cento giovani atleti sfidarsi in un torneo intenso, che ha sancito le ultime prove prima della trasferta internazionale. La partecipazione di numerosi talenti locali ha attirato l’attenzione degli appassionati della disciplina. La gara si è conclusa con importanti risultati per i partecipanti.

. Anzio si prepara ad ospitare uno degli appuntamenti più significativi del calendario nazionale del taekwondo giovanile. Il 7 e 8 marzo al Pala Rinaldi vanno in scena i Campionati Italiani Junior Cinture Nere 2026, competizione che assume un peso specifico particolare in questa stagione: con i Campionati Mondiali Junior fissati per aprile a Tashkent, in Uzbekistan, il confronto tricolore diventa a tutti gli effetti l'ultima grande verifica tecnica e agonistica prima della rassegna iridata.