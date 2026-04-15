Taekwondo Gruber e Zappone a ridosso del podio nella quarta giornata dei Mondiali Junior

Nella quarta giornata dei Mondiali Junior di taekwondo 2026, che si tengono a Tashkent, l’Italia non ha portato a casa medaglie. Nella competizione in corso presso il Martial Arts Sports Complex, gli atleti italiani Gruber e Zappone sono arrivati molto vicini al podio, ma non sono riusciti a salire sul gradino più alto. La squadra azzurra continua a cercare risultati in questa edizione del torneo.

L’Italia non si sblocca e chiude senza medaglie anche la quarta giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento presso il Martial Arts Sports Complex di Tashkent (in Uzbekistan). I quarti di finale continuano a rappresentare un ostacolo sin qui inscalfibile per la spedizione azzurra, che resta a bocca asciutta pur collezionando altri due piazzamenti a ridosso del podio nel day-4 della rassegna iridata giovanile riservata agli atleti nati tra il 2009 ed il 2011. Quinto posto mondiale a livello juniores per Anna Gruber (-68 kg) e Andrea Zappone (-78 kg), che si fermano ad un passo dalle semifinali perdendo in...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taekwondo, Gruber e Zappone a ridosso del podio nella quarta giornata dei Mondiali Junior Notizie correlate Taekwondo, Clio Sottile ai piedi del podio nel day-2 dei Mondiali Junior. Italia ancora a bocca asciuttaSi chiude senza medaglie per l’Italia anche la seconda giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento presso il... Taekwondo, Vito Antonacci si ferma ai quarti. Italia fuori dal podio nel day-1 ai Mondiali JuniorVa in archivio senza podi per i colori azzurri la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Taekwondo, Mondiali Junior 2026: l’agenda completa degli italiani a Tashkent; Teekwondo: al via a Tashkent i Mondiali Junior 2026: tutti gli azzurri convocati; Mondiali Junior Taekwondo 2026 al via a Tashkent: record di 986 atleti. Taekwondo, Gruber e Zappone a ridosso del podio nella quarta giornata dei Mondiali JuniorL'Italia non si sblocca e chiude senza medaglie anche la quarta giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento presso ... oasport.it Teekwondo: al via a Tashkent i Mondiali Junior 2026: tutti gli azzurri convocatiSta per cominciare lo spettacolo sulla pedana di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan che sarà teatro da domani dei Campionati Mondiali 2026 di taekwondo ... oasport.it Da Pulsano a Tashkent: Alessandro Marinelli insegue il sogno mondiale Il giovane talento del taekwondo tarantino tra i protagonisti dei Mondiali Junior: l’Italia punta su di lui per brillare sulla scena internazionale urly.it/31ff8- #giornalerossoblu - facebook.com facebook