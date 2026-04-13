Nella seconda giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo, disputati a Tashkent, nessuna medaglia per l’Italia. Clio Sottile si è classificata al quarto posto, arrivando vicina al podio. La competizione si svolge nel Martial Arts Sports Complex, con atleti provenienti da diversi paesi. La giornata si è conclusa senza successi per la squadra italiana, che continua a cercare risultati nelle prossime fasi del torneo.

Si chiude senza medaglie per l’Italia anche la seconda giornata dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento presso il Martial Arts Sports Complex di Tashkent (in Uzbekistan). I tre azzurrini in gara nel day-2 della rassegna iridata giovanile riservata agli atleti nati tra il 2009 ed il 2011 sono stati eliminati purtroppo prima delle semifinali, mancando l’appuntamento con la zona podio. La migliore di oggi tra gli italiani è stata sicuramente Clio Sottile, che si è spinta fino ai quarti di finale nella -55 kg vincendo tre combattimenti consecutivi senza perdere neanche un round per poi venire sconfitta 2-0 (4-5 e 0-2 i parziali) dalla russa Aminat Ramazanova.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taekwondo, Clio Sottile ai piedi del podio nel day-2 dei Mondiali Junior. Italia ancora a bocca asciutta

Taekwondo, Vito Antonacci si ferma ai quarti. Italia fuori dal podio nel day-1 ai Mondiali JuniorVa in archivio senza podi per i colori azzurri la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali Junior di taekwondo 2026, in corso di svolgimento...

Leggi anche: Speed skating, team mixed azzurro ai piedi del podio nei Mondiali Junior a Inzell