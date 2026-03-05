Mauro L Porro’s Band porta l’hot jazz e swing anni ' 20 al Centro commerciale Gotico

Domenica 8 marzo alle 17.30, il Centro commerciale Gotico in via Emilia Parmense 151 ospiterà il secondo appuntamento di L’Altro Festival, parte del Piacenza Jazz Fest 2026. La band di Mauro L. Porro proporrà un concerto di hot jazz e swing degli anni '20, portando il genere musicale fuori dai luoghi tradizionali e portandolo tra il pubblico.

Domenica 8 marzo alle ore 17,30, il Centro commerciale Gotico (via Emilia Parmense 151) ospita il secondo appuntamento di L'Altro Festival, la rassegna diffusa del Piacenza Jazz Fest 2026 che porta il jazz fuori dai contesti tradizionali e direttamente tra la gente. Protagonista dell'evento sarà Mauro L. Porro's Band, formazione guidata da uno dei massimi interpreti italiani di jazz storico, che proporrà un repertorio ispirato alla grande tradizione dell'hot jazz e dello swing degli anni '20 e '30.

