Un nuovo sistema combina swarm intelligence e robotica per creare strutture che si sviluppano e si adattano in modo simile a quelle naturali. I robot, chiamati “Swarm Garden”, sono progettati per “sbocciare” e formare configurazioni reattive, rispondendo alle esigenze dell’ambiente circostante. La tecnologia mira a riprodurre i processi di auto-organizzazione presenti in natura attraverso un insieme di robot che collaborano tra loro.

Un nuovo sistema combina swarm intelligence e robotica per imitare l’auto-organizzazione e le dinamiche delle strutture naturali La maggior parte degli edifici e, più in generale, delle strutture architettoniche costruite dagli esseri umani sono statiche e per questo incapaci di adattarsi ai cambi climatici o alle esigenze degli occupanti. La situazione potrebbe però cambiare a breve, grazie a un sistema ideato da ricercator? american? che integra la swarm intelligence (o intelligenza di sciame) con la robotica per creare facciate architettoniche, nonché opere d’arte (!), reattive: prepariamoci a entrare nello Swarm Garden. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Swarm Garden: robot che “sbocciano” per strutture reattive

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