I fiori sono il segreto meglio custodito della moda | sbocciano su abiti accessori e decorano le passerelle lasciando un messaggio che va oltre l' estetica

Durante la settimana dell’Alta Moda di Parigi, Jonathan Anderson ha portato una ventata di freschezza alla passerella Dior, trasformando gli abiti in veri e propri bouquet di fiori. Le creazioni del designer hanno sbocciato tra tessuti e dettagli, regalando un’immagine che va oltre la semplice moda. I fiori, infatti, sono diventati il elemento più sorprendente e segreto di questa edizione, capaci di catturare lo sguardo e di raccontare una storia di bellezza e raffinatezza.

Durante la settimana dell' Alta Moda di Parigi, Jonathan Anderson ha fatto fiorire la Couture di Dior. Letteralmente: le modelle hanno sfilato sotto un tappeto di muschio punteggiato di ciclamini, indossando abiti fatti di petali e orecchini che sembrano orchidee o ortensie. Ma Anderson non è l'unico stilista che può rendere "rivoluzionario" il floreale a primavera (citando una famosa battuta del Diavolo Veste Prada). Negli anni moltissimi stilisti hanno usato il linguaggio dei fiori in modo spettacolare, trasformando le sfilate in giardini opulenti e surreali. La fragilità della bellezza. Da sempre, la moda si ispira alle forme e ai colori dei fiori.

