gli sciami di robot che sbocciano come fiori con la luce del sole lo studio su science robotics

Uno studio pubblicato su Science Robotics esplora il fenomeno degli sciami di robot che, alla luce del sole, emergono come fiori. La robotica ha fatto significativi progressi, passando dall’ambito micro a quello nano, aprendo nuove prospettive per applicazioni innovative e sostenibili nel settore.

La robotica è uno dei settori più sorprendenti degli ultimi anni con stupefacenti obiettivi raggiunti dal micro al nano. Ecco che l’ultimo esperimento non è solo eccezionale, ma ha anche qualcosa di poetico. Sono stati costruiti sciami di robot che ‘sbocciano’ come fiori al sole, rispondendo collettivamente alla luce e ombreggiando una stanza illuminata dalla nostra stella. Non solo: l’insieme dei moduli robotici, chiamato Swarm Garden, è in grado di interagire con l’uomo e ai segnali provenienti da un dispositivo indossabile. “Siamo in grado di trasformare l’ambiente in una ‘architettura viva’ – afferma Merihan Alhafnawi della Princeton University nello studio pubblicato sulla rivista Science Robotics. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

