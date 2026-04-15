Un possibile passo avanti nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran si profila nelle prossime ore, con l'amministrazione americana che ha indicato una finestra di 24 o 48 ore per eventuali sviluppi. Nel frattempo, il prezzo del petrolio ha subito un calo notevole, influenzato dalle recenti notizie sui possibili incontri diplomatici. La situazione attuale riguarda anche il ruolo del Pakistan come possibile intermediario tra le due nazioni.

Donald Trump ha tracciato la rotta per un possibile incontro diplomatico tra gli Stati Uniti e l’Iran, ipotizzando che entro le prossime 24 o 48 ore possano emergere sviluppi significativi. Il presidente americano ha indicato Islamabad come sede preferenziale per il secondo round di negoziati, puntando sulla mediazione del feldmaresciallo pakistano Asim Munir, mentre l’Europa studia una strategia autonoma per garantire la navigazione nello Stretto di Hormuz, attualmente paralizzata dal blocco navale di Washington. La scadenza della tregua, fissata per il 21 aprile, impone una pressione temporale enorme sulle parti coinvolte. La possibilità che il vertice si svolga in Pakistan è legata alla capacità di mediazione del generale Munir, figura che Trump ha lodato pubblicamente come fondamentale per il successo delle trattative.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta Iran: Trump punta sul Pakistan, il petrolio crolla

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