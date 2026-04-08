Dopo l'annuncio di una tregua da parte dell'amministrazione statunitense, Teheran ha dichiarato di essere disponibile a riaprire lo Stretto di Hormuz. La notizia ha provocato un calo significativo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali. Nel frattempo, un tavolo di pace si sta preparando in Pakistan, con incontri tra le parti coinvolte per discutere di possibili accordi.

LONDRA – Dopo l’annuncio della tregua da parte di Trump, Teheran si è dichiarata disponibile a riaprire lo Stretto di Hormuz. E il petrolio crolla con il cessate il fuoco: il Wti arriva a perdere fino al 18% scendendo ben sotto i 100 dollari al barile a 93,03 dollari. I Colloqui tra Stati Uniti e Iran con una mediazione di Islamabad sono previsti a partire da venerdì in Pakistan: lo hanno riferito media regionali, con l’agenzia di stampa Fars che ha anche delineato dieci “punti” che sarebberoparte della trattativa. Stando alla sua ricostruzione, i punti sarebbero stati accettati dal presidente americano Donald Trump. Le fonti di Fars... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tregua di Trump: Teheran pronta a riaprire Hormuz. Il prezzo del petrolio crolla. Tavolo di pace in Pakistan

Guerra in Iran, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz. Secco No di Teheran: "Per noi è inacettabile". Vance insiste con Trump per un cessate il fuoco"L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità" , riferisce Reuters online citando fonti anonime informate.

Guerra in Iran, piano di pace del Pakistan su una tregua di 45 giorni e su Hormuz. Secco No di Teheran: "Per noi è inacettabile""L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità" , riferisce Reuters online citando fonti anonime informate.

Temi più discussi: Due settimane di tregua dopo la frase shock di Trump: Teheran riaprirà Hormuz; Medio Oriente, Trump avverte l'Iran: 'Possiamo distruggervi in una notte'. Teheran respinge la tregua temporanea; Iran rifiuta tregua e invia controproposta: Insufficiente dice Trump; Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump.

Petrolio giù dopo tregua Usa-Iran, Trump attacca media Usa: Fake news su TeheranBrent in calo del 16% dopo la riapertura dello Stretto di Hormuz, mercati in recupero. Trump si scaglia contro media Usa rei di aver pubblicato una nota di Teheran in cui rivendicano la vittoria che s ... liberoreporter.it

Trump accetta tregua di 2 settimane Teheran: Vittoria. Israele continua gli attacchi sul LibanoL'esercito israeliano rinnova ordine di evacuazione di Tiro in Libano L'esercito israeliano ha appena lanciato un nuovo avviso di evacuazione nella zona di Tiro, nel sud del Libano. Trasporto aereo, I ... msn.com

Radio1 Rai. . #Tregua in #Iran. Trump sceglie la via diplomatica e accetta il piano mediato dal Pakistan. Colloqui su 10 punti: dal sostegno alla ricostruzione, alla fine della guerra, ad un nuovo quadro per la sicurezza regionale, fino alla riapertura di Hormuz. E - facebook.com facebook

DOPO AVER MINACCIATO DI CANCELLARE UN’INTERA CIVILTÀ, TRUMP HA ACCETTATO UNA TREGUA DI DUE SETTIMANE x.com