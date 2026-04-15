Tra l’11 e il 13 aprile 2026 è stato condotto un sondaggio su un campione di 815 persone rappresentative della popolazione adulta in Italia. I risultati mostrano che il blocco formato da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle ottiene il 43% delle preferenze, superando così il governo attuale. Questi dati indicano un cambiamento nel panorama politico nazionale.

Un nuovo equilibrio emerge dai dati raccolti tra l’11 e il 13 aprile 2026, quando un campionario di 815 persone rappresentative della popolazione adulta residente in Italia è stato interrogato tramite metodologia CAWI. Il sondaggio, che presenta un margine d’errore del 3,4% con un intervallo di confidenza al 95%, evidenzia come l’area che riunisce il Pd, il M5s e Alleanza Verdi-Sinistra abbia raggiunto una quota del 43%, toccando livelli storici. Questa aggregazione politica riesce a superare la coalizione di governo, composta da FdI, FI, Lega e Noi Moderati, che si attesta invece al 42,1%. La redistribuzione dei pesi nel elettorale. Le forze che compongono il blocco di governo mostrano segnali contrastanti nel tentativo di mantenere la propria posizione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta elettorale: il blocco Pd-M5S supera il governo col 43%

Notizie correlate

Leggi anche: Il “campo largo” supera (di poco) il centrodestra: la prima Supermedia post Referendum. Cala Fdi, crescono M5s-Pd

Leggi anche: Senigallia, svolta elettorale: M5S con Romano per un centrosinistra rinnovato e la “città dei 15 minuti”.

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Mercati, Hormuz bloccato a oltranza: petrolio alle stelle. Wall Street, future fortemente negativi. Male le Borse europee, Milano in calo; Svolta elettorale | il Campo Largo sorpassa il Centrodestra.

Svolta storica in Ungheria: Orbán concede e Magyar prepara la maggioranza parlamentareDopo sedici anni, la sconfitta di Viktor Orbán apre la strada al ritorno nel cuore dell'Europa e all'azione per ripristinare istituzioni e fiducia pubblica ... notizie.it

Ungheria, svolta dopo il voto: Magyar prepara le prime mosse su economia e rapporti con l’UEAll’indomani della netta vittoria elettorale, Péter Magyar si prepara a imprimere un cambio di direzione alla politica economica e istituzionale dell’Ungheria, puntando a rafforzare i fondamentali del ... msn.com

VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, INAUGURATO IL COMITATO ELETTORALE DI CALCINSIEME Nella sede gremita di CALCINSIEME - che non è riuscita a contenere tutti i cittadini accorsi - si è svolta l’inaugurazione del comitato elettorale e la presen facebook

La sonora sconfitta di Orbán segna la fine di un incubo per l'Ungheria e per l'Europa. Ma è una sconfitta altrettanto sonora per i suoi amici e alleati storici Salvini e Meloni che tanto si erano spesi durante la campagna elettorale dell'ormai ex premier magiaro. E x.com