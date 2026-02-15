Elogio del rispetto | né atto formale né regola di convivenza Ma scelta etica radicale
Un termine che, secondo me, può rendere in toni moderni l’antica logica del confessionale è «Re-Umanesimo». L’ho trovato in Linked-In, leggendo le interessanti pagine di Marika Lion. Le consiglio. Il concetto di «Re-Umanesimo» ha in sé la possibilità di essere ponte tra le persone e i mondi, voce capace di unire ciò che la società divide. Il punto di partenza è ripensare il rapporto tra cultura, economia e società, recuperando la loro funzione originaria di crescita, di consapevolezza e di condivisione. Significa avere il coraggio di credere che bellezza, etica, responsabilità e speranza possono tornare ad essere le quattro colonne portanti di una rinascita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Tomei: "Abbiamo sbagliato qualche scelta. Ma noi non siamo stati né bravi né fortunati"
Corbello (commercialisti): “Il voto non è un atto formale, ma una scelta per il futuro”
La chiusura della campagna elettorale invita a un’attenta riflessione sui temi che influenzeranno il nostro futuro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Il mio elogio di Napoli… per il suo compleanno; Sighel su Arianna Fontana: 'Nessun attacco'. La sua storia su Instagram; Marco Tardelli demolisce la Juventus: Chiellini? Se potesse lavorare... | Libero Quotidiano.it.
RepIdee - Valli e l'elogio del 'mondo disarmato': Rispetto al '900, questi anni sono un paradisoC'è una sensazione diffusa di pessimismo, ma se andiamo oltre dobbiamo ammettere che rispetto al Novecento viviamo oggi quasi in un paradiso. Non ci sono più i grandi conflitti del secolo scorso né ... repubblica.it
Per la famiglia del bosco niente rispetto né riservatezza: la giudice Maria Martello spiega cosa abbiamo sbagliatoCi siamo fermati un attimo e abbiamo riflettuto: nel marasma di persone che hanno parlato, c’è stato qualcuno che ha focalizzato davvero i fatti? Nel caos volutamente generato da stampa e da vari ... greenme.it
La ruota di carro napoletana è un vero elogio alla tradizione Impasto diretto 24 ore, 62% di idratazione, equilibrio e rispetto per le basi che hanno fatto la storia Prima di complicarvi la vita con super idratazioni, poolish, bighe e mille tecniche moderne facebook