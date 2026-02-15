Un termine che, secondo me, può rendere in toni moderni l’antica logica del confessionale è «Re-Umanesimo». L’ho trovato in Linked-In, leggendo le interessanti pagine di Marika Lion. Le consiglio. Il concetto di «Re-Umanesimo» ha in sé la possibilità di essere ponte tra le persone e i mondi, voce capace di unire ciò che la società divide. Il punto di partenza è ripensare il rapporto tra cultura, economia e società, recuperando la loro funzione originaria di crescita, di consapevolezza e di condivisione. Significa avere il coraggio di credere che bellezza, etica, responsabilità e speranza possono tornare ad essere le quattro colonne portanti di una rinascita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Elogio del rispetto: né atto formale, né regola di convivenza. Ma scelta etica radicale

La chiusura della campagna elettorale invita a un’attenta riflessione sui temi che influenzeranno il nostro futuro.

