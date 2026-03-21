Il ministro per gli Affari europei ha commentato la recente decisione riguardante l’Ets, affermando che si tratta di una vittoria storica per il governo. In un’intervista a Il Foglio, Foti ha anche toccato il tema di Donald Trump, descrivendo il suo atteggiamento come privo di freddezza o calore, ma orientato esclusivamente alla politica.

Sull’Ets è passata la linea di Giorgia Meloni. In un’intervista a Il Foglio, il ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, analizza la questione energetica e parla di geopolitica. La battaglia sull’Ets. “Von der Leyen – dice Foti- si è soffermata più volte su molti dei punti portati avanti dall’Italia. E’ un risultato molto importante tenendo conto delle riserve di numerosi paesi che mai avrebbero voluto anche solo sentir parlare di riforma dell’Ets. E’ il riconoscimento che si devono aprire spazi per allargare la gratuità dell’Ets per le aziende particolarmente energivore. E poi anche per adattare le varie misure che possono essere prese in tal senso”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Foti: “Su Ets vittoria storica di Meloni. Trump? Né freddezza, né calore: solo politica”

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