Italia rallenta la transizione energetica | ritardi burocratici e fake news a rischio obiettivi 2030

L’Italia fatica a rispettare le tappe della transizione energetica. Ritardi burocratici e fake news complicano il percorso verso gli obiettivi del 2030. Le istituzioni e le imprese si scontrano con ostacoli che rallentano l’adozione di nuove fonti di energia pulita, mentre la disinformazione diffusa mette a rischio il consenso pubblico e le scelte strategiche necessarie.

a rischio: l’Italia tra ritardi burocratici e una battaglia di disinformazione. L’Italia si trova ad affrontare una sfida cruciale nel settore delle energie, con una difficoltà crescente nel raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030. Un quadro preoccupante emerge da un rallentamento inaspettato nel 2025, aggravato da una serie di ostacoli burocratici e da una diffusa disinformazione che mina la fiducia nell’energia pulita. Nonostante un trend europeo positivo, con la produzione da fonti che ha superato quella da fonti fossili nel corso del 2025, il nostro Paese continua a dipendere dal gas, con conseguenze dirette sulle bollette di famiglie e imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu

La recente decisione di mettere in riserva le centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi evidenzia un rallentamento nella transizione energetica italiana.

Perché all’Italia non conviene una retromarcia sulla transizione alla green economyLo stato di salute della Green economy in Italia registra luci ed ombre. Nel 2024 le emissioni di gas serra diminuiscono troppo poco; aumentano i consumi finali di energia per edifici e trasporti e si ... repubblica.it

Emissioni in Italia, i dati danno ragione alla maggioranza silenziosa degli italiani che vuole la transizioneCome vanno le emissioni in Italia? Male considerando i trasporti, molto meglio il settore industriale. Nel mezzo ci sono gli edifici e l'agricoltura. Questo, in estrema sintesi, lo scenario nella ... wired.it

