La Banca d’Italia ha annunciato ufficialmente il suo piano di transizione energetica, con l’obiettivo di arrivare alle emissioni-zero entro il 2050, come previsto dall’Accordo di Parigi. Nel documento, la banca spiega le tappe e le misure concrete che intende mettere in campo per ridurre le emissioni e affrontare i cambiamenti climatici. La notizia segna un passo importante per il settore finanziario italiano, che si prepara a un futuro più sostenibile.

Emissioni-zero entro il 2050, come fissati dall’Accordo di Parigi. La Banca d’Italia fissa l’obiettivo nel suo “Piano di transizione per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici” in cui definisce strategia e azioni per ridurre progressivamente l’impronta carbonica delle proprie operazioni aziendali e per rafforzare la resilienza ai rischi climatici dei propri processi di lavoro, in linea con gli obiettivi fissati a livello europeo e internazionale. Il Piano prevede una serie di interventi articolati in tutta l’attività e la presenza dell’Istituto. L’obiettivo quindi è quello di raggiungere emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050, con una riduzione del 90% rispetto al 2019 e la rimozione delle emissioni residue. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Bankitalia, nel piano di transizione energetica emissioni-zero entro il 2050

A dieci anni dalla firma dell'Accordo di Parigi, Enel evidenzia i progressi nella transizione energetica, con una riduzione del 70% delle emissioni di gas serra.

