Sventato furto da oltre 2.000 euro al supermercato | denunciato 53enne dell’est dopo la fuga

I carabinieri della Stazione di Colorno hanno denunciato alla Procura di Parma un uomo di 53 anni, originario dell’Est Europa, dopo aver tentato di rubare più di 2.000 euro all’interno di un supermercato. L’uomo è stato fermato e identificato dai militari poco dopo aver tentato di fuggire dal negozio. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla direzione del supermercato.

I carabinieri della Stazione di Colorno hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 53enne originario dell'Est Europa. Al termine di verifiche e indagini sul campo, i militari hanno individuato l'uomo quale presunto responsabile di un ingente tentativo di furto ai danni di un.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Furto al supermercato, rubato tonno per oltre 1.000 euro: ladri incastrati dalle telecamere Rapina al supermercato con un coltello, poi la fuga su un'auto rubata: colpo da 1.000 euroSarebbe un 48enne ferrarese, senza fissa dimora, l’autore di rapina aggravata avvenuta il 29 dicembre scorso al supermercato Ecu di via Valli a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Furto al negozio di ottica a Fiuggi da 60 mila euro, cinque arresti (video); Furto con scasso in un’azienda. Portati via robot per fare le pulizie. Il bottino supera i 25mila euro; Ruba con la tecnica del velo a Roma, agente fuori servizio arresta giovane: così si è accorto del furto; Lecce, Furto sventato in Tribunale: arrestato 49enne già sottoposto a misura restrittiva. POSTE ITALIANE: SVENTATO ATTACCO ALL’ATM POSTAMAT DI CORSICOIntervento coordinato di Situation Room di Poste Italiane e Forze dell’Ordine Oltre 230 telecamere e videoanalisi predittiva a supporto della sicurezza degli uffici postali e degli ATM Postamat in tut ... mi-lorenteggio.com Merlino, sventato maxi-furto di rame da 400 chili: ladri sorpresi nel cortile della PrysmianMerlino (Lodi), 4 febbraio 2026 – Tentato furto di rame nella notte tra lunedì e ieri lungo la provinciale 181, ma il colpo va a vuoto grazie al pronto intervento della vigilanza privata e dei ... ilgiorno.it Sotto l'occhio del "Falco": sventato furto con la tecnica del velo Erano da poco passate le 19:00 quando l'attenzione di un agente della sezione "Falchi" è stata attirata da movimenti sospetti tra la folla. Un giovane stava armeggiando con estrema cautela vicino - facebook.com facebook