Rapina al supermercato con un coltello poi la fuga su un' auto rubata | colpo da 1.000 euro

Il 29 dicembre scorso, un uomo di 48 anni, senza fissa dimora e residente a Ferrara, ha rapinato un supermercato di via Valli a Bagnolo in Piano. Durante la rapina, ha minacciato i clienti con un coltello e si è impossessato di circa 1.000 euro. Dopo aver preso il bottino, è fuggito a bordo di un’auto che risultava essere rubata.

Sarebbe un 48enne ferrarese, senza fissa dimora, l’autore di rapina aggravata avvenuta il 29 dicembre scorso al supermercato Ecu di via Valli a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia. La denuncia è arrivata dai carabinieri della stessa località reggiana al termine di una lunga indagine che ha portato poi il soggetto in carcere dopo l’ok del Gip del tribunale. Come riporta l’agenzia Agi, intorno alle 18.30 del 29 dicembre 2025, un uomo con il volto travisato e armato di coltello aveva fatto irruzione nel punto vendita poco prima della chiusura, minacciando il personale e riuscendo a fuggire con un bottino di circa 1.000 euro prelevati dalle casse. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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