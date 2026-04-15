Suzuki intervista a Massimo Nalli | Auto compatte al centro della strategia Elettrico sarà parte del futuro All' UE chiediamo stabilità
In un’intervista, un rappresentante di un’importante casa automobilistica ha parlato delle strategie future, sottolineando l’importanza delle auto compatte e dell’elettrico nel panorama attuale. L’azienda è presente sul mercato italiano con una vasta gamma di veicoli, tra cui modelli a due e quattro ruote. Inoltre, ha partecipato a eventi come il Festival di Sanremo e il Giro d’Italia, presentando modelli speciali e assumendo ruoli ufficiali.
È presente sul mercato italiano con una ricca gamma di proposte a due e quattro ruote e con un ruolo di primo piano al Festival di Sanremo (alla vigilia della 76esima edizione è stata svelata la Swift Hybrid Sakura, auto ufficiale dell'evento) e al Giro d'Italia (di cui è moto ufficiale). Di questo, ma anche di presente e di futuro del marchio e dell'intero settore, abbiamo parlato con Massimo Nalli, presidente e amministratore delegato di Suzuki Italia, in questa intervista realizzata a Casa Gazzetta. Dall' introduzione della normativa Euro 7 alle regole più stringenti varate (e parzialmente riviste ) dall'Unione Europea per il 2035, fino alla crescita del brand (in particolare in India e in Giappone) e alla strategia globale.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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