In un’intervista, un rappresentante di un’importante casa automobilistica ha parlato delle strategie future, sottolineando l’importanza delle auto compatte e dell’elettrico nel panorama attuale. L’azienda è presente sul mercato italiano con una vasta gamma di veicoli, tra cui modelli a due e quattro ruote. Inoltre, ha partecipato a eventi come il Festival di Sanremo e il Giro d’Italia, presentando modelli speciali e assumendo ruoli ufficiali.

È presente sul mercato italiano con una ricca gamma di proposte a due e quattro ruote e con un ruolo di primo piano al Festival di Sanremo (alla vigilia della 76esima edizione è stata svelata la Swift Hybrid Sakura, auto ufficiale dell'evento) e al Giro d'Italia (di cui è moto ufficiale). Di questo, ma anche di presente e di futuro del marchio e dell'intero settore, abbiamo parlato con Massimo Nalli, presidente e amministratore delegato di Suzuki Italia, in questa intervista realizzata a Casa Gazzetta. Dall' introduzione della normativa Euro 7 alle regole più stringenti varate (e parzialmente riviste ) dall'Unione Europea per il 2035, fino alla crescita del brand (in particolare in India e in Giappone) e alla strategia globale.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suzuki, intervista a Massimo Nalli: "Auto compatte al centro della strategia. Elettrico sarà parte del futuro. All'UE chiediamo stabilità"

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