Suzuki in Italia nel 2025 oltre al 2% Nalli | Spazio di crescita per modelli compatti e leggeri

Nel 2025, Suzuki Italia ha registrato oltre 31.000 immatricolazioni e una quota di mercato superiore al 2 per cento. Il rappresentante dell'azienda ha dichiarato che ci sono margini di crescita, soprattutto per i modelli compatti e leggeri. L’azienda mantiene una presenza consolidata nel settore automobilistico destinato ai clienti privati nel paese.

Roma, 30 mar. - (Adnkronos) - Dopo aver chiuso il 2025 con oltre 31.000 immatricolazioni e una quota di mercato superiore al 2%, Suzuki Italia consolida il proprio posizionamento nel panorama automotive nazionale, confermandosi tra i brand di riferimento nel canale dei clienti privati. Al centro della strategia del marchio Suzuki guidato da Massimo Nalli emerge una visione chiara: presidiare con coerenza il segmento delle vetture compatte, efficienti e accessibili, intercettando una domanda crescente di mobilità razionale, soprattutto nei contesti urbani. Una scelta distintiva rispetto a un mercato sempre più orientato verso soluzioni tecnologicamente complesse e, spesso, più onerose. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Suzuki in Italia nel 2025 oltre al 2%, Nalli: "Spazio di crescita per modelli compatti e leggeri" Articoli correlati Leggi anche: Suzuki, in Italia in 2025 oltre 2% - Nalli: "Spazio di crescita per modelli compatti e leggeri" Suzuki Swift (2025) | Perché Comprarla...e perché no Aggiornamenti e notizie su Suzuki in Italia nel 2025 oltre al 2... Temi più discussi: Auto giapponesi in Italia: i migliori modelli; Suzuki Jimny: la versione a sette posti che sogniamo; Le 10 migliori auto piccole del 2026; Parma - Cremonese (0-2) Serie A 2025. Suzuki nel 2025 mantiene il 2% di quota in Italia e si prepara a nuove sfideSuzuki ha chiuso nel migliore dei modi il suo 2025 in Italia totalizzando 31.222 immatricolazioni di vetture e raggiungendo una quota di mercato del 2,1%. Ancora una volta l’auto che guida la gamma ... motorionline.com Suzuki Italia ricorda Hideyuki Miyakawa, l’imprenditore che portò il brand nel nostro mercatoHideyuki Miyakawa, il visionario imprenditore, scomparso nei giorni scorsi, che alla fine degli anni ’60 permise l’ingresso del marchio Suzuki nel mercato italiano viene ricordato con profonda ... motorionline.com Palazzo Grisolia rivive la tradizione salottiera tra le note dell’opera lirica: Un viaggio nel tempo, tra le mura e le memorie del Seicento, dove il salotto fu spazio di condivisione e la cultura moto di incontro. Tra applausi, sorrisi e commozione si chiude il primo... - facebook.com facebook