Massimo Nalli a Sanremo con Suzuki Swift Hybrid Sakura | strategia ibrida e passioni

Durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo, Massimo Nalli, amministratore delegato e presidente di Suzuki Motor Italia, ha presentato la nuova Suzuki Swift Hybrid Sakura. In questa occasione, ha illustrato la strategia del marchio incentrata sull’adozione di tecnologie ibride in risposta alla fase di transizione energetica.

A Sanremo, in occasione della 76° edizione del Festival, Massimo Nalli, Amministratore delegato e Presidente di Suzuki Motor Italia, presenta la nuova Suzuki Swift Hybrid Sakura e traccia un bilancio sulla strategia del marchio nella fase di transizione energetica. L'edizione speciale si ispira alla fioritura dei ciliegi giapponesi, simbolo di bellezza e di rinascita. La livrea bianco artico, con tetto e dettagli oro rosa metallizzato, richiama i petali di Sakura, tonalità ripresa anche in alcuni dettagli interni per rafforzare lo spirito elegante e distintivo della vettura. Nalli affronta il tema dell’elettrificazione sottolineando come il settore sia stato guidato negli ultimi anni più dalle normative che dalle reali richieste dei clienti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

