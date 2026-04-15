Supersonico | il film cult Vampyr rivive al cinema sonorizzato dal vivo da Paolo Spaccamonti e Ramon Moro
Venerdì 17 aprile il cinema di Santarcangelo ospiterà nuovamente la rassegna Supersonico, dedicata alla sonorizzazione dal vivo dei film classici. In questa occasione sarà proiettato il film “Vampyr”, considerato uno dei grandi capolavori della storia cinematografica e recentemente restaurato. La musica dal vivo sarà eseguita dai musicisti Paolo Spaccamonti e Ramon Moro, che accompagneranno la pellicola durante la proiezione.
La rassegna di concerti Supersonico torna venerdì 17 aprile a C’entro Supercinema di Santarcangelo con la sonorizzazione dal vivo, curata dai musicisti Paolo Spaccamonti e Ramon Moro, del film “Vampyr”: uno dei grandi film della storia del cinema, e uno dei restauri più preziosi realizzati dalla.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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