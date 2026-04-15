Supersonico | il film cult Vampyr rivive al cinema sonorizzato dal vivo da Paolo Spaccamonti e Ramon Moro

Venerdì 17 aprile il cinema di Santarcangelo ospiterà nuovamente la rassegna Supersonico, dedicata alla sonorizzazione dal vivo dei film classici. In questa occasione sarà proiettato il film “Vampyr”, considerato uno dei grandi capolavori della storia cinematografica e recentemente restaurato. La musica dal vivo sarà eseguita dai musicisti Paolo Spaccamonti e Ramon Moro, che accompagneranno la pellicola durante la proiezione.