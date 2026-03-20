Nato a Sarajevo durante la guerra, Dzumhur è diventato un cecchino al cinema prima di dedicarsi definitivamente al tennis. Sua madre lo ha partorito in un periodo di conflitto nei Balcani, e da adolescente ha provato a fare l’attore, ma alla fine ha scelto di tornare alla racchetta. La sua vita è stata segnata da un percorso tra momenti di rischio e passione per lo sport.

Damir Dzumhur ha incontrato la routine e l'ha allontanata con uno smash. Perchè, nel bene e nel male, ha vissuto quasi più vite che set: nato in mezzo alla guerra, cresciuto in un palazzetto di tennis bombardato proprio nei giorni in cui veniva al mondo, salito fra i primi 25 del ranking e poi costretto a ricominciare dai Challenger, ma anche attore da Orso d'oro al Festival del Cinema di Berlino e minaccia alla tranquillità di Carlos Alcaraz. Forse un giorno reciterà in una autobiografia da Oscar. Prima, però, Damir da Sarajevo affronta Sinner al secondo turno di Miami. Con un avviso ai naviganti: non ci sono precedenti. Dzumhur è un lottatore per necessità e coordinate anagrafiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nato in guerra, cecchino al cinema, vivo per miracolo: Dzumhur, la storia da film dell'avversario di Sinner

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