Durante lo spot del Super Bowl, Milly Alcock interpreta Supergirl e salva Baby Krypto, il cucciolo di kryptoniano, mentre il pianeta Krypton si distrugge. La scena spettacolare anticipa il film che arriverà nelle sale italiane il 25 giugno.

L'adozione di Krypto e la distruzione di Krypton sono al centro del nuovo spettacolare spot del cinecomic con Milly Alcock, in arrivo nei cinema italiani il 25 giugno. Lo spettacolare spot del Super Bowl dedicato a Supergirl svela l'origine del legame tra la cugina di Superman e il tenero Krypto, pestifero cagnolino bianco di origine aliena così come la sua padroncina. Il promo si apre, infatti, con la comparsa improvvisa di un cucciolo che piomba tra le braccia di Kara Zor-El mentre poco dopo assistiamo all'implosione di Kyprton mentre la giovane dovrà usare le sue capacità eccezionali per tenere a bada i nemici, il tutto non senza una buona dose di humor. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Supergirl: Milly Alcock salva baby Krypto mentre il suo mondo brucia nello spot del Super Bowl

Il trailer del film Supergirl con Milly Alcock svela nuove anteprime, tra cui la presenza di Lobo e il ritorno di Krypto.

Durante il Super Bowl, invece di uno spot pubblicitario, i DC Studios hanno scelto di mostrare una scena di Supergirl accompagnata da Krypto, il cane fedele.

