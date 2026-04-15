Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del cc n. 60 di martedì 14 aprile, con il Jackpot che arriva a 150 milioni di euro in palio per il concorso di giovedì 16 aprile 2026. E mentre la caccia alla super vincita prosegue, fanno festa due persone che hanno centrato 1 punto 5+1 da 289.411,83 euro. La prima giocata vincente di 2 euro è stata realizzata a Terni presso il punto di vendita Sisal Le Origini situato in Via Giuseppe di Vittorio, 29.; la seconda di 3 euro è stata realizzata a Montecchio Maggiore (Vicenza) presso il punto di vendita Sisal Caffetteria Vezzaro situato in Viale Europa, 71. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 14 aprile ha assegnato 545.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, in palio un Jackpot record da 150 milioni

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