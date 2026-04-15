Suo figlio ha avuto un incidente sgominata la banda del finto maresciallo nel Reggino | tre arresti

Nel Reggino, i carabinieri di Polistena hanno arrestato tre persone e smantellato una banda coinvolta in numerose truffe. L’indagine ha scoperto un sistema di truffe seriali, con un’organizzazione criminale che si concentrava sul raggiro di anziani e persone vulnerabili. Tra le tecniche utilizzate, c’era anche quella del finto maresciallo, che veniva sfruttata per ottenere denaro con l’inganno.

Tre arresti e un sistema di truffe seriali smantellato: è questo il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri della stazione di Polistena, che ha portato alla disarticolazione di un’organizzazione criminale specializzata nel raggiro di anziani e persone vulnerabili. L’attività.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Nonno detective fa arrestare la banda del finto “maresciallo”Tempo di lettura: < 1 minutoNon solo non è cascato nella truffa, ma con grande intraprendenza ha fatto arrestare la banda del finto “maresciallo” che... Bancomat nel mirino, sgominata banda: cinque arresti e altri colpi sospettiAvellino - Operazione dei carabinieri in Irpinia dopo mesi di indagini tra videosorveglianza e intercettazioni: emergono collegamenti con assalti...