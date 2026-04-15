Il 26 aprile alle 17, alla Città del Teatro di Cascina, si terrà uno spettacolo intitolato

Lino Banfi e Pino Strabioli a Cascina. " Solo Amore " alla Città del Teatro con la regia di Massimo Corevi sarà il 26 aprile, alle 17.30. Un “mare” fitto di confidenze, aneddoti spassosi e ricordi. A ruota libera “dentro” uno spettacolo fatto di musica e parole. Protagonisti d’eccezione l’attore Lino Banfi e il conduttore Pino Strabioli, scoppiettante coppia inedita che porterà lo spettatore lungo il flusso della memoria, tra ieri e oggi. "Esploreremo i sentimenti, dalla tenerezza al sesso, come una chiacchierata tra amici – commenta Pino Strabioli – un racconto a due voci con al centro Lino Banfi, il 90enne più giovane che abbiamo oggi in Italia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sul palco Banfi e Strabioli

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