Su Ponte di Mezzo con l' hashish in tasca | arrestato 22enne

Un giovane di 22 anni è stato arrestato ieri sera nel centro cittadino dopo che i carabinieri, durante un controllo, hanno notato un comportamento sospetto. Alla sua osservazione, il ragazzo ha mostrato un atteggiamento teso e nervoso. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato dell'hashish in tasca. L'arresto è avvenuto sul momento, e il giovane è stato portato in caserma.

Lo ha tradito l'atteggiamento sospetto subito notato dai carabinieri in servizio di controllo del territorio. E' stato così fermato e perquisito, nella tarda mattinata dello scorso 13 aprile, nei pressi del Ponte di Mezzo, un giovane straniero di 22 anni, trovato in possesso di numerosi involucri.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Vede i carabinieri e scappa (con 1 etto di hashish in tasca): arrestato 29enne Rimini, sorpreso con due panetti di hashish in tasca davanti alla stazione: arrestatoUn arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella notte del 12 aprile nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: VerdePisa: al via da venerdì a domenica la mostra mercato del florovivaismo nel centro storico; Sul nuovo ponte (con vista Fiesole), lavori verso la fine. E a inizio giugno le prime auto; Traffico in tilt sulla Lariana: Oliveto paralizzata nel ponte di Pasqua; Cantieri in città dal 10 al 16 aprile: viabilità alternativa e lavori in corso. Ponte Di MezzoSono in partenza i lavori per il rifacimento dell'impermeabilizzazione del ponte Romano. L'area interessa l'incrocio tra via Mazzini, il ponte di Mezzo e viale Mariotti. L'obiettivo - dopo ... repubblica.it Alle ore 12 issata la bandiera sul Ponte di Mezzo per la Giornata internazionale delle donna. Non solo oggi, ma ogni giorno dell’anno per i diritti delle donne! E nel pomeriggio il corteo cittadino! - facebook.com facebook A Pisa il Gioco del Ponte è una tradizione secolare che ogni anno riunisce la città sul Ponte di Mezzo. Due fazioni cittadine, Tramontana (nord) e Mezzogiorno (sud), si affrontano spingendo sul ponte un carrello su binari: una contro l’altra, cercando di avanzar x.com