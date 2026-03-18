Su Noi Magazine l’emergenza NEET da affrontare imparando a fare impresa i disturbi alimentari e l’inaugurazione di UniMe Gds Lab

Su Noi Magazine si parla dell’emergenza NEET e di come imparare a fare impresa possa rappresentare una soluzione. Viene anche trattato il tema dei disturbi alimentari e viene annunciata l’inaugurazione di UniMe Gds Lab. L’inserto settimanale gratuito del giovedì della Gazzetta del Sud, in attività dal 1996, affronta queste e altre notizie di attualità.

Torna Noi Magazine, l’inserto settimanale gratuito del giovedì che dal 1996 Gazzetta del Sud dedica alle giovani generazioni, con la settima stagione 2025-2026 della GDS Academy - il brand di Ses Società Editrice Sud dedicato al settore educational - e del progetto originale “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine". L’appuntamento è il giovedì (fino al 21 maggio) nell'edicola fisica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Una selezione di notizie su Noi Magazine

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