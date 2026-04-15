A San Donato, alcuni studenti hanno tentato di occupare l’edificio scolastico, portando la preside a chiamare le forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti sul posto per gestire la situazione. I genitori degli studenti sono intervenuti per difendere i figli, sostenendo la loro posizione. La scuola rimane sotto osservazione mentre si attendono sviluppi.

SAN DONATO (Milano), 15 aprile 2026 – Gli studenti cercano di occupare la scuola, la preside chiama i carabinieri. "Agito come da protocollo. Requisiti fumogeni e catene”, fa sapere la dirigente. Ma alcuni genitori non ci stanno: “I nostri figli descritti come facinorosi, è inaccettabile”. Non smette di suscitare dibattito quanto successo l’altro giorno al liceo (classico e scientifico) Primo Levi di San Donato, dove un tentativo di occupazione da parte di una cinquantina di alunni è stato bloccato sul nascere dalla dirigenza. L’ iniziativa di protesta era stata programmata dopo che, per due volte, era stata negata al Collettivo studentesco la possibilità di organizzare un’assemblea.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studenti tentano di occupare la scuola, la preside chiama i carabinieri. I genitori difendono i figli

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