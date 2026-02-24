Cremona la preside chiama i Carabinieri | ispezionati gli zaini sequestrati cinque coltelli a scuola

Una preside di Cremona ha chiamato i Carabinieri dopo aver trovato cinque studenti con coltelli a serramanico negli zaini. I militari hanno controllato i ragazzi e sequestrato i cinque coltelli, che erano nascosti tra i libri. Gli studenti, tutti minorenni, sono stati poi denunciati. La scuola ha deciso di rafforzare i controlli per prevenire situazioni simili in futuro. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra insegnanti e genitori.

In provincia di Cremona cinque minori sono stati denunciati: avevano coltelli a serramanico a scuola. I Carabinieri, chiamati dalla preside, hanno sequestrato le armi e affidato i ragazzi ai genitori.