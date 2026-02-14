Secondigliano 13enne a scuola con una penna taglierino | la preside chiama i Carabinieri
A Secondigliano, un ragazzino di 13 anni ha portato a scuola una penna con una lama nascosta, causando l’intervento dei Carabinieri. La preside dell’istituto comprensivo Savio Alfieri ha deciso di chiamare le forze dell’ordine dopo aver scoperto l’oggetto sospetto tra i suoi effetti personali. La lama, nascosta all’interno di un normale strumento da scrittura, ha destato preoccupazione tra insegnanti e studenti.
Una lama nascosta in quello che, a prima vista, sembrava un comune strumento da scrittura. È accaduto a Secondigliano, dove un alunno di 13 anni è stato trovato in possesso di una "penna taglierino" all’interno dell’istituto comprensivo Savio Alfieri. A far scattare l’allarme è stata la dirigente scolastica che, dopo l’intervento delle docenti in classe, ha immediatamente contattato i carabinieri della locale stazione. Era in corso la lezione quando l’insegnante di matematica e la docente di sostegno hanno notato il ragazzino armeggiare con lo zaino. Il 13enne ha estratto un oggetto mostrandolo al compagno di banco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
