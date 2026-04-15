Questa mattina a Firenze si sono svolte manifestazioni di studenti e cittadini in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso durante un’aggressione avvenuta domenica notte a Massa. Tra i partecipanti, cartelloni e fiori di carta sono stati portati in segno di lutto e solidarietà. La comunità si è raccolta attorno alla famiglia Bongiorni, condividendo momenti di commemorazione in strada.

Firenze, 15 aprile 2026 – Fiori di carta e cartelloni spuntavano fra la folla che si è riunita questa mattina in ricordo di Giacomo Bongiorni, il 47enne vittima di una brutale aggressione domenica notte a Massa. Una camminata molto partecipata, con una centinaia di studenti, professori e cittadini, dalla scuola secondaria di primo grado Ceccardi di Luni alla chiesa di Cafaggiola. La marcia di studenti e cittadini. L’inizio del corteo si è aperto con la marcia degli studenti dell’istituto, che hanno portato con sé un grande cartellone con la scrittura “no alla violenza”, ricoperto dall’impronta pittorica di mani rosse, e ognuno di loro ha preparato per l’occasione fiori di cartapesta colorata.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Studenti in marcia per Giacomo. Cartelloni e fiori di carta, una comunità stretta alla famiglia Bongiorni

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