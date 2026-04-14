Massa anche la famiglia di Giacomo Bongiorni presente alla fiaccolata

A Massa si è svolta una fiaccolata in ricordo di Giacomo Bongiorni, un uomo di 47 anni deceduto dopo essere stato aggredito da alcuni giovani nella notte tra sabato e domenica. Alla manifestazione hanno partecipato numerose persone, compresa la famiglia della vittima. La manifestazione si è svolta lungo un percorso cittadino, con le persone che hanno portato fiaccole e striscioni.

Un fiume di persone ha attraversato Massa per la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, il 47enne morto dopo un’ aggressione ad opera di alcuni giovani nella notte tra sabato e domenica. Alle migliaia di persone che sono partite in piazza Garibaldi se ne sono aggiunte altre migliaia durante il percorso fino a piazza Palma, dove si è consumata la tragedia. La famiglia di Giacomo ha guidato il corteo, chiusa nel dolore in un’auto della Protezione civile. Presenti anche il sindaco di Massa, Francesco Persiani e il vescovo della Diocesi di Massa Carrara-Pontremoli, Mons. Mario Vaccari. Due gli striscioni srotolati durante il corteo, silenzioso e intervallato solo da lunghi e commossi applausi.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Massa, anche la famiglia di Giacomo Bongiorni presente alla fiaccolata Massa, migliaia in piazza per la fiaccolata in memoria di Giacomo BongiorniCirca 3mila persone almeno si sono concentrate in piazza Garibaldi, a Massa, da dove alle 21 è partita la fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni,... Leggi anche: Fiaccolata per Giacomo Bongiorni, ucciso dal branco: Massa si stringe nel dolore / Diretta streaming