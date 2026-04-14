Fiori biglietti disegni | per Giacomo Bongiorni un piccolo memoriale in piazza Giocavi con mio papà

A Massa, in piazza Palma, si è svolta una cerimonia commemorativa dedicata a Giacomo Bongiorni, che ha coinvolto fiori, biglietti e disegni. L'evento si è tenuto sul pavimento grigio della piazza, lasciando un segno visibile e duraturo. La vicenda è stata caratterizzata da un momento di raccoglimento, con la partecipazione di persone che hanno portato il proprio ricordo in segno di rispetto e vicinanza.

Massa, 14 aprile 2026 – Sul pavimento grigio di piazza Palma si è svolta una vicenda atroce, che segnerà chissà per quanto la città di Massa. Su quei lastroni grigi un uomo ha perso la vita, colpito da dei ragazzi a cui aveva fatto un rimprovero perché stavano lanciando delle bottiglie. C’è una macchia di colore in quella piazza oggi triste, cupa. Una macchia di speranza. La diretta: tutti gli aggiornamenti Nel punto in cui Giacomo Bongiorni, 47 anni, ha perso la vita sotto i calci e i pugni di quei ragazzini si sta formando un memoriale per l’uomo. Fiori, biglietti, disegni. Tante piccole testimonianze di una città che si interroga. “Come è possibile perdere la vita così?”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiori, biglietti, disegni: per Giacomo Bongiorni un piccolo memoriale in piazza, “Giocavi con mio papà” Giacomo Bongiorni massacrato in piazza a Massa, gli indagati salgono a cinque: chi sono(Adnkronos) – Si allarga l’inchiesta sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso sotto gli occhi del figlio di 11 anni in una violenta... Massa, pestaggio dopo un rimprovero: Giacomo Bongiorni muore davanti al figlio, Fialdini: ‘Era mio amico’La drammatica morte di Giacomo Bongiorni Una notte di violenza improvvisa, una discussione degenerata e una vita spezzata davanti agli occhi del...