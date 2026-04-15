Studente premiato dal Ministro Valditara per aver difeso la prof accoltellata | Sorpresa dal tuo coraggio

Uno studente ha ricevuto un riconoscimento dal ministro dell’Istruzione e del Merito per aver difeso una professoressa aggredita con un coltello. La cerimonia si è tenuta presso una scuola, dove il ministro ha consegnato una medaglia allo studente, che si è distinto per aver tentato di proteggere l’insegnante durante l’aggressione. La vicenda ha attirato l’attenzione sui comportamenti di solidarietà tra studenti e personale scolastico.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha consegnato una medaglia allo studente di 13 anni che lo scorso 25 marzo è intervenuto per difendere la sua insegnante, Chiara Mocchi, aggredita a coltellate da un compagno di classe all’interno della scuola media “Leonardo da Vinci” di Trescore Balneario. L’incontro si è svolto nel pomeriggio presso la sede del Ministero a Roma, a Viale Trastevere, in un clima di grande emozione e riservatezza. Presenti anche i compagni di classe del ragazzo e la dirigente scolastica dell’istituto. Il ministro ha voluto sottolineare il comportamento del giovane, definendolo “molto coraggioso”, capace di dimostrare “grande senso civico e spirito di solidarietà”.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Trescore, chi è lo studente eroe che ha salvato la prof accoltellata. Lei dimessa dall’ospedale, lui premiato dal ministro ValditaraTrescore Balneario – Il caso di Trescore Balneario consegna alla cronache anche una figura positiva e salvifica.

Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellata"Oggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno realizzare al...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Prof accoltellata a Trescore, gip conferma la comunità per il 13enne. Chiara Mocchi dimessa: è in convalescenza a casa; Il trend. La Campania per la prima volta scende sotto il 10%; Crolla la dispersione scolastica: Abbandoni dimezzati dal 2018.

Difese la prof accoltellata, studente 13enne premiato dal Ministro Valditara: Sorpresa dal tuo coraggioIl riconoscimento consegnato al Ministero a Roma dopo i fatti avvenuti a Trescore Balneario. Premiata anche la scuola per la reazione collettiva e il comportamento dimostrato nell’emergenza ... bergamonews.it

Valditara premia lo studente che ha difeso la prof accoltellataOggi noi istituiamo un premio per il merito dimostrato concretamente, per premiare quei giovani indicati dalle scuole che sapranno ... iltempo.it

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto a Vinci in diretta streaming all'iniziativa promossa dalla CNA per la Giornata nazionale del Made in Italy, in concomitanza con le celebrazioni per il 574esimo compleanno del 'Genio'. facebook

Segnalazione presentazione libro del Ministro Valditara ''La rivoluzione del buon senso'' - 20 aprile ore 17.30: L'incontro, ospitato a Palazzo Soragna, vedrà il Ministro dialogare sui contenuti del libro con Cinzia Bisi e Paolo Tanara, moderati dalla… dlvr.it/TS1 x.com