Il paese si stringe nel dolore per la perdita di Francesca Marchi, una donna di 49 anni. Dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, ha lasciato la sua famiglia, tra cui una giovane figlia. La notizia si diffonde tra amici e conoscenti, che la ricordano con affetto e rispetto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto in chi le voleva bene.

Tutto il paese è in lutto per la prematura scomparsa di Francesca Marchi, 49 anni, madre di una giovane figlia stroncata da una grave malattia: ne danno il triste annuncio il marito Paolo Cavalli, la figlia Valentina, la sorella Chiara, i fratelli Nicola, Andrea e Alessandro, il papà Ivano. La. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Il dramma di Nicole, stroncata dalla malattia a a 23 anni: "Nel cuore il tuo dolce sorriso""Il tuo sorriso, la tua forza, la tua dolcezza, la tua ironia e l'amore che hai donato e chi ti ha conosciuta rimarranno ricordi indelebili nel cuore...

Addio a Liliana, giovane mamma stroncata dalla malattia a soli 35 anni“Purtroppo ci ha lasciati per stare con gli angeli”: è l’ultimo messaggio pubblicato dai familiari sulla bacheca Facebook di Liliana Caisin.

Temi più discussi: Il dramma di Francesca, stroncata dalla malattia: era madre di una giovane figlia - BresciaToday; Sei ore che volano come 6 minuti, il dramma di Tortora nella grande serie di Bellocchio; Bridgerton 4: Sophie e Francesca sarebbero perfette come Laurel e Susannah nel prequel di The Summer I Turned Pretty; La rappresentazione del desiderio femminile in Bridgerton, il confronto tra Francesca e Penelope.

La rappresentazione del desiderio femminile in Bridgerton, il confronto tra Francesca e PenelopeLa difficoltà di uno dei personaggi a raggiungere l'orgasmo ci ha portato a chiederci come si vivesse il piacere in quell'epoca. Due esperti condividono il loro punto di vista. cosmopolitan.com

Lavoro, il dramma dell'Om. 'Anche i nostri figli in trincea'«Questa azienda da due anni ci fa vivere un dramma». Il cuore dell'Om Carrelli di Bari, azienda alle prese con una difficile vertenza aziendale, si chiama Francesca. È lei la moglie di un operaio da ... bari.repubblica.it

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa oggi ad Avellino per ringraziare dell'attenzione su Gaza, anche un passaggio su Francesca Albanese: controversa ma coraggiosa, le polemiche non facciano dimenticare il dramma dei palestinesi L'abbraccio di Valle al cardi - facebook.com facebook