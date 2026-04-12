Donazioni ai figli via banca il denaro è da restituire se manca il notaio | la sentenza della Cassazione

La Corte di Cassazione ha stabilito che le donazioni di denaro o titoli fatte ai figli tramite bonifico bancario devono essere restituite se non è stato richiesto il notaio. La decisione si basa sul fatto che, in assenza di un atto pubblico notarile, il trasferimento può essere considerato un’anticipazione dell’eredità e, di conseguenza, soggetto a restituzione. La sentenza riguarda anche i casi in cui il trasferimento è stato effettuato con regolare formalità.

Il trasferimento di denaro o di titoli a un erede, anche nel caso in cui sia stato regolarmente effettuato tramite adeguati strumenti bancari, rischia di essere annullato qualora manchi l’atto pubblico firmato dal notaio: ciò non si verifica in ogni circostanza, ma esclusivamente quando si fa riferimento a somme di una certa rilevanza, fermo restando che per valutare questo parametro si effettua una proporzione tra la quota devoluta e l’effettivo patrimonio del donante. A chiarire questo punto, creando un solco importante tra la donazione diretta e quella indiretta e definendo le circostanze nelle quali si rischia di dover restituire quanto ricevuto è la sentenza 23868 (26 agosto 2025) della Corte di Cassazione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Donazioni ai figli via banca, il denaro è da restituire se manca il notaio: la sentenza della Cassazione Blitz antidroga del 2010, si consegna ai carabinieri l’ultimo condannato: era latitante dopo la sentenza della CassazioneTempo di lettura: 2 minutiSi è consegnato questa mattina ai carabinieri di Benevento Enrico Barone, condannato in via definitiva a otto anni di... Caso Buscemi, la sentenza della Cassazione sancisce il risarcimento alla ex compagnaPrescritto il reato di stalking, l'ex assessore dovrà comunque risarcire la donna per i danni subiti a seguito di atti di stalking.