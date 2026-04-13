Guerra in Iran | in vigore il blocco Usa nello stretto di Hormuz ecco come funziona

Dalle 16 ora italiana è in atto un blocco navale della Marina statunitense davanti allo Stretto di Hormuz. L’autorità britannica per le operazioni commerciali marittime ha emesso un allarme riguardante le restrizioni che coinvolgono i porti e le acque costiere dell’Iran. La misura si aggiunge a una serie di tensioni in quella regione strategica, con il blocco che limita i passaggi marittimi nel tratto di mare che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman.

E’ in vigore dalle 16 ora italiana il blocco navale della Us Navy davanti allo Stretto di Hormuz. L’Autorità britannica per le operazioni commerciali marittime (UKMTO) ha lanciato un allarme sulle nuove restrizioni all’accesso marittimo che interesseranno i porti e le acque costiere iraniane. Le restrizioni riguardano tutte le navi da e per porti iraniani. Alle navi neutrali attualmente presenti nei porti iraniani è stato concesso un periodo di grazia limitato per ripartire. Trump: "Se le navi iraniane tenteranno di violare il blocco saranno eliminate" Se una qualsiasi delle "navi veloci" dovesse avvicinarsi anche solo lontanamente al nostro blocco, verrà immediatamente eliminata, utilizzando lo stesso metodo di eliminazione che impieghiamo contro gli spacciatori sulle imbarcazioni in mare: rapido e brutale».🔗 Leggi su Feedpress.me

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