Farmaci a rischio in Ue effetto chiusura Stretto di Hormuz

Un rapporto di Farmindustria segnala il rischio di carenze di farmaci nell'Unione Europea, collegandolo agli effetti della tensione tra Iran e Stati Uniti e alle problematiche legate allo stretto di Hormuz. La guerra tra le due nazioni ha portato a preoccupazioni sulla disponibilità di alcuni medicinali, con possibili ripercussioni sulla distribuzione e accesso ai prodotti farmaceutici nell'area europea.

(Adnkronos) – Un allarme sulle possibili carenze di farmaci in Ue, per gli effetti della guerra tra Iran e Usa e i problemi con lo stretto di Hormuz, arriva dall'analisi di Farmindustria. Ad accendere i riflettori sul rischio è Marcello Cattani, presidente dell'associazione, a margine dell'evento a Roma 'Innovazione, investimenti, competenze. L'industria farmaceutica come asset. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Stretto di Hormuz, a rischio farmaci salvavita e risonanze: minacce alla sanitàIl blocco dello Stretto di Hormuz mette a rischio anche la sanità globale e lo fa minacciando la filiera farmaceutica e l’approvvigionamento di elio. Stretto di Hormuz, farmaci a rischio con la crisi: si teme per paracetamolo, antibiotici e antidiabeticiGuerra e blocco dello Stretto di Hormuz: farmaci a rischio Cattani: "Europa perde terreno" Il ministro Urso: "Dipendiamo troppo dagli altri attori"...