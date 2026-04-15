Stretta sull' artigianato | Ora c' è la legge bisogna fare i controlli
Recentemente è entrata in vigore una nuova legge nazionale rivolta alle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di rafforzare i controlli sull’artigianato. In particolare, si punta a contrastare i falsi artigiani che operano anche nella città di Venezia, come sottolineato dal presidente di Confartigianato Venezia. La norma stabilisce procedure più rigorose per verificare la legittimità delle attività artigianali e garantire la trasparenza nel settore.
«Fatta la legge, trovare chi inganna». Chiede un giro di vite sui falsi artigiani che lavorano anche a Venezia il presidente di Confartigianato Venezia Matteo Masat, pochi giorni dopo l'entrata in vigore della legge nazionale sulle piccole e medie imprese che prevede una stretta sull'utilizzo dei.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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