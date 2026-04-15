Stretta sull' artigianato | Ora c' è la legge bisogna fare i controlli

Recentemente è entrata in vigore una nuova legge nazionale rivolta alle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di rafforzare i controlli sull’artigianato. In particolare, si punta a contrastare i falsi artigiani che operano anche nella città di Venezia, come sottolineato dal presidente di Confartigianato Venezia. La norma stabilisce procedure più rigorose per verificare la legittimità delle attività artigianali e garantire la trasparenza nel settore.