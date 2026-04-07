Una nuova legge sull’artigianato introduce maggiori tutele per i professionisti che lavorano con abilità manuale e mentale. La norma riconosce il valore di chi ha avviato imprese basate su competenze, sacrificio e identità, sottolineando l’importanza di rispettare e proteggere questa categoria di lavoratori. La legge si propone di rafforzare i diritti di chi, ogni giorno, contribuisce con dedizione e esperienza al settore.

Gallerani * Non è solo una norma. È, prima di tutto, una questione di rispetto. Rispetto per chi ogni giorno lavora con le mani e con la testa, per chi ha costruito negli anni un’impresa fatta di competenze, sacrificio e identità. Oggi, 7 aprile 2026 segna questo passaggio: da una zona grigia, troppo a lungo tollerata, a una linea chiara che distingue chi è davvero artigiano da chi ha semplicemente utilizzato quella parola per convenienza. Diciamolo senza giri di parole: finora il mercato ha permesso troppe ambiguità. Il termine “artigianale” è stato spesso svuotato del suo significato, trasformato in una leva commerciale buona per tutto e per tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La legge sull’artigianato: "Ora tutele e più rispetto per chi usa mani e testa"

Puglia: la legge regionale sull’artigianato, fra le più avanzate, è ancora incompiuta Confartigianato ImpreseDi seguito un comunicato diffuso da Confartigianato Puglia: “La legge regionale n.

Stalker in fuga spunta in tv. Salvatore a ‘Chi l’ha visto?’: “Ora sono nel Regno Unito. Qui più tutele per mia figlia”Ancona, 13 febbraio 2026 – “Sono nel Regno Unito, con il passaporto dall’Italia sono arrivato in Inghilterra, avevo un buon travestimento.

Temi più discussi: Stop ai finti artigiani: dal 7 aprile svolta storica voluta da Confartigianato; La legge sull’artigianato: Ora tutele e più rispetto per chi usa mani e testa; Nuova legge sull’artigianato: uso dei termini artigianale e artigianato solo per le imprese iscritte all’Albo; La dicitura artigianato sarà riservata agli iscritti all'albo. Martin: Vittoria della trasparenza.

Stretta sulla parola artigianale, multe pesantissime dal 7 aprile: chi rischiaCon l’entrata in vigore della nuova legge sulle Pmi, il termine artigianale sarà riservato esclusivamente alle imprese iscritte all’Albo ... quifinanza.it

FIRENZE - Stop ai finti artigiani: la legge blinda il nomeDal 7 aprile fingersi artigiano costerà caro. La legge sulle Pmi, la 34 dell’11 marzo 2026, prevede sanzioni pari all’1% del fatturato con una soglia minima di 25mila euro a chi userà il termine arti ... toscanatv.it

Entra in vigore la nuova legge sul lavoro agile: obbligo di informativa annuale sulla sicurezza - facebook.com facebook

Tassi di interesse ai fini della Legge sull'usura - II trimestre 2026: 1 aprile - 30 giugno 2026 dlvr.it/TRq3TT x.com