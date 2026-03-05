Alimentazione La mostra a Villa Casati

Durante la settimana del fiocchetto lilla, il Comune organizza due appuntamenti presso Villa Casati per sensibilizzare sull’alimentazione. La mostra si focalizza su temi legati a pratiche alimentari e stili di vita, coinvolgendo cittadini e visitatori. L’evento si svolge nelle giornate di questa settimana e comprende esposizioni e attività informative aperte al pubblico.

In occasione della settimana del fiocchetto lilla, il Comune promuove due appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, un percorso che unisce cultura e confronto, con l’obiettivo di accendere i riflettori su un tema che riguarda sempre più giovani e famiglie, offrendo alla comunità strumenti di consapevolezza, ascolto e informazione. Dal sabato al 15 marzo la sala Crippa di Villa Casati ospita “Fino a farmi scomparire“, mostra fotografica promossa da Ri-scatti Odv con una selezione di 40 immagini tratte dal progetto originario realizzato in collaborazione con il Padiglione d’Arte Contemporanea di Milano e il supporto di Tod’s. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alimentazione. La mostra a Villa Casati Inaugurata a Villa Burba la mostra "Emozioni dei Giochi"Rho (Milano) – Nella città che durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dal 6 al 22 febbraio accoglierà le gare di speed skating e... Napoli, Presentata a Villa Pignatelli la mostra Warhol vs BanksyInaugurata la mostra di Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli a Villa Pignatelli di Napoli aperta al pubblico dal 22 gennaio al 2 giugno 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Villa Casati. Temi più discussi: Alimentazione. La mostra a Villa Casati; Disturbi del comportamento alimentare: comprendere per intervenire; Settimana del Fiocchetto Lilla: due eventi per affrontare anoressia, bulimia e altri disturbi dell'alimentazione. Alimentazione. La mostra a Villa CasatiIn occasione della settimana del fiocchetto lilla, il Comune promuove due appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione sui disturbi del ... ilgiorno.it Luisa Casati Stampa, l'It-girl del '900 in mostra a Capri(di Francesca De Lucia) Voglio essere un'opera d'arte vivente era il motto di Luisa Casati Stampa (1881-1959), l'eccentrica Marchesa che negli anni Venti del novecento affittò Villa San Michele ad ... ansa.it In occasione della Giornata Internazionale della Donna, vi invitiamo a partecipare a un percorso condiviso fatto di riflessione, cultura e benessere. Il calendario degli appuntamenti prende il via mercoledì 4 marzo alle ore 20.45 presso Villa Casati Stampa con l - facebook.com facebook La forestazione urbana per il futuro sostenibile delle città: vi aspettiamo a Cologno Monzese Il progetto di piantumazione di 1.497 nuove alberature sarà illustrato mercoledì 4 marzo alle ore 21 nella Sala Pertini di Villa Casati (Via Mazzini 9). cittametro x.com