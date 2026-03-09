Il Milan ha annunciato un nuovo difensore con un accordo sottoscritto con Allegri. La squadra rossonera si prepara alla prossima estate, concentrandosi sul reparto difensivo. Allegri non ha commentato pubblicamente questa operazione e non ha fatto dichiarazioni ufficiali sul mercato di riparazione, che, secondo alcune fonti, non avrebbe prodotto i risultati sperati.

Allegri non lo ha detto e né lo dira mai, se non per vie traverse: il mercato di riparazione del Milan è stato insufficiente, o meglio dire inconcludente. Come confermato da Bianchin su ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico rossonero “a gennaio avrebbe stretto volentieri la mano a un nuovo difensore centrale”. Invece ha avuto solo l’ultratrentenne Fullkrug, un buon attaccante che però non ha alzato il livello della squadra. In particolare del reparto offensivo, che ha sofferto la mancanza di una vera prima punta nonché gli alti e bassi del duo Leao-Pulisic. Per quanto riguarda il difensore, Allegri avrebbe voluto un profilo esperto. Uno pronto subito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Un difensore low cost per Allegri: Milan, Moncada suggerisce il nome giustoIl Milan ha bisogno di un difensore centrale nel calciomercato invernale: il direttore tecnico Geoffrey Moncada ha in mano - forse - la carta giusta...

Nuovo difensore per il Milan, c'è il nome: Stretta di mano con Allegri

