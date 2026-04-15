Stretta contro gli zozzoni | raffica di sanzioni a Cassino

Il Comune di Cassino ha intensificato le verifiche contro l'abbandono illecito di rifiuti, con l’installazione di nuove telecamere e una stretta collaborazione tra Polizia Locale e ispettori ambientali. Negli ultimi giorni sono state identificate diverse persone che hanno violato le norme sul corretto smaltimento dei rifiuti, portando all’emissione di numerose sanzioni. L’azione si inserisce in una strategia di controllo più rigorosa contro chi deturpa il territorio.

Non si ferma l’azione del Comune di Cassino contro l’abbandono illecito di rifiuti. Grazie al potenziamento del sistema di videosorveglianza e al lavoro congiunto di Polizia Locale e ispettori ambientali, nelle ultime settimane sono stati individuati numerosi trasgressori.La coppia sorpresa con.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Stretta della polizia locale in città: raffica di sanzioni e daspo a NovaraSettimana intensa di interventi a Novara: multe per ubriachezza molesta, droga, disturbo e commercio abusivo. Novara, stretta della polizia locale: raffica di sanzioni e daspo in cittàSettimana intensa di interventi a Novara: multe per ubriachezza molesta, droga, disturbo e commercio abusivo.