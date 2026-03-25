Un ragazzo delle scuole medie ha ferito gravemente un’insegnante davanti a una scuola a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, poco prima dell’inizio delle lezioni. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le ferite riportate. La polizia è intervenuta sul posto per le verifiche del caso. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Uno studente delle medie, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, ha accoltellato un’insegnante davanti scuola, poco prima dell’inzio delle lezioni. La docente, di 58 anni, è in condizioni descritte come molto gravi. Secondo quanto emerso, il ragazzino frequenterebbe la terza media di un istituto comprensivo dove ci sono anche le elementari. Per la docente, che insegna francese, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso del 118, che l’ha portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII per un intervento d’urgenza. I soccorsi sono intervenuti immediatamente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti della polizia locale, che stanno cercando di ricostruire dinamica e movente dell’aggressione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bergamo, studente delle medie accoltella un’insegnante davanti scuola: la donna è in gravi condizioni

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