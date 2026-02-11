Questa mattina una sparatoria ha sconvolto una scuola a Tumbler Ridge, in Canada. Un donna ha aperto il fuoco, uccidendo dieci persone e ferendone 27. Dopo aver sparato, si è tolta la vita. La polizia sta indagando sulle motivazioni e sul motivo dietro questa tragedia. La comunità locale è sotto shock, mentre le autorità cercano di capire cosa abbia portato a questa terribile esplosione di violenza.

Roma, 11 febbraio 2026 – Dieci persone, tra cui il sospetto aggressore, sono morte in una sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, nella zona occidentale del Canada. Secondo quanto riferito dalla polizia, sette persone sono state uccise in una scuola, mentre altre due sono state trovate senza vita in un'abitazione vicina. Il presunto aggressore è stato trovato morto all'interno della scuola per "ferite autoinflitte". Le autorità hanno fatto sapere di aver identificato il responsabile, senza fornire maggiori dettagli. Non si conosce ancora il tipo di arma usata. I media canadesi sottolineano che si tratta della sparatoria più sanguinosa avvenuta in una scuola del paese, dopo quella del 6 dicembre 1989 all'Ecole Polytechnique di Montreal, che fece 14 morti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Strage in una scuola in Canada: 10 morti e 27 feriti. Donna spara e poi si uccide

Una sparatoria nel cuore di un liceo canadese ha lasciato dietro di sé una scia di sangue.

Una donna ha aperto il fuoco in un liceo in Canada, uccidendo dieci persone e ferendone 27.

