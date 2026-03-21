Vomero partono i lavori al ponte di Pietro Castellino | sarà rifatta anche la strada
Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del ponte di Pietro Castellino nel quartiere Vomero. Da martedì sono stati avviati anche gli interventi su vico Cacciottoli e via Settimio Severo Caruso, nelle vicinanze di piazza Cosimo Fanzago. Le operazioni prevedono il rifacimento del ponte e della strada adiacente, con l’obiettivo di migliorare le condizioni della viabilità locale.
Partiti i lavori per rifare il Ponte di Pietro Castellino al Vomero. Da martedì il restyling di vico Cacciottoli e via Settimio Severo Caruso, vicino a piazza Cosimo Fanzago. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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