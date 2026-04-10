L’Art week al Novecento Da Munari a Marcon l’idea del movimento nell’arte e nel disegno

L’Art week al Novecento propone un percorso tra opere e interventi di artisti come Munari e Marcon, evidenziando il ruolo del movimento nell’arte e nel disegno. Il museo del Novecento, che sta attraversando una fase di rinnovamento con nuovi riallestimenti e lavori in corso, si prepara anche a un ampliamento. In questo modo, il museo continua a mantenere un rapporto attivo con la città e con il panorama artistico contemporaneo.

Un cantiere sempre in grande evoluzione il museo del ’900 che tra nuovi interventi, riallestimenti (e in previsione del raddoppio), rafforza il proprio dialogo con la città e con la scena artistica contemporanea. E, per questa edizione di Art week, ecco che il museo presenta quattro progetti fra i quali l’opera di Diego Marcon (Busto Arsizio, 1985), sino al 19 aprile, “salut! hallo! hello! (2010)“, vincitore dell’edizione 2026 del Premio ACACIA. Opera che entra a far parte delle collezioni del museo donata da ACACIA. Che è di grande effetto: sullo sfondo del Duomo, incorniciato dalle vetrate della Sala Fontana, il video si apre con un carosello di cartoline che richiamano diversi scenari di vacanza ed evocano un nostalgico immaginario di viaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’Art week al Novecento. Da Munari a Marcon l’idea del movimento nell’arte e nel disegno Viaggio nell’arte del Novecento. Via al corso dell’Università degli adultiAl Museo della Marineria di Cesenatico oggi si apre il nuovo corso di Storia dell’Arte. Museo di Arte Urbana apre le porte all’Interporto: l’arte di strada diventa protagonista dell’Art Week Bologna 2026L’Interporto di Bologna, storico polo logistico del capoluogo emiliano, diventa per quattro giorni il palcoscenico di un’innovativa manifestazione... Temi più discussi: Arriva la Milano Design Week: ecco le mostre davvero imperdibili; Milano Art Week 2026. Dall'opera video di Diego Marcon al focus su Bruno Munari, le novità del Museo del Novecento; L’Art week al Novecento. Da Munari a Marcon l’idea del movimento nell’arte e nel disegno; Banca Generali al centro della Milano Art Week. Banca Generali al centro della Milano Art WeekMain sponsor di una rete che attiva oltre 200 realtà e 400 appuntamenti. Banca Generali apre la BG Art Gallery con le acquisizioni di Jem Perucchini e Valerio Nicolai e un talk sul mercato e le ... ilgiornaledellarte.com Banca Generali rafforza il progetto BG Art TalentL’istituto torna main sponsor della Milano Art Week, settimana milanese dell’arte, effettua due nuove acquisizioni di opere d'arte e apre al pubblico la BG Art Gallery. L’istituto torna main sponsor d ... wallstreetitalia.com L’istituto torna main sponsor della Milano Art Week, settimana milanese dell’arte, effettua due nuove acquisizioni di opere d'arte e apre al pubblico la BG Art Gallery. - facebook.com facebook Banca Generali, presentato progetto "BG ArTalent" in occasione della Milano Art Week; focus sulle opere di Jem Perucchini e Valerio Nicolai x.com