Lucia vive in un’epoca in cui l’ossessione dello sguardo domina la sua quotidianità. La paura di essere invisibile la spinge a cercare costantemente l’attenzione degli altri, mentre il giudizio altrui si fa sentire in ogni momento. Questo continuo confronto con gli altri crea un clima di tensione e insicurezza, portandola a interrogarsi sul senso stesso dell’esistenza. La sua storia si svolge in un tempo che può definirsi oscuro, segnato da questa costante ricerca di approvazione.

L’ossessione dello sguardo. Che spinge subito verso un territorio di confine. Dove il bisogno di essere visti (di esistere?), s’intreccia al continuo giudizio che si subisce dagli altri. Dal mondo. Specie quando si parla di corpo femminile. Ma l’ossessione della protagonista di " Lucia camminava sola " è anche e soprattutto quella di capire cosa è successo alla giovane donna del titolo. La cui storia riporta alla Bologna del 1709 e all’accusa di avere ucciso un figlio appena nato. Ne seguì un processo in cui la voce di Lucia è inesistente. Una muta solitudine. Che l’accompagnerà fino alla pena di morte. Il corpo esposto in piazza perché così si usava all’epoca, nonostante fosse il Secolo dei Lumi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Storia (vera) di Lucia e di un tempo oscuro

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