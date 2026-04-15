Storia di un cinghiale Qualcosa su Riccardo III Francesco Montanari al Teatro India

Al Teatro India, l’attore e regista Francesco Montanari presenta “Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III”, scritto e diretto dal drammaturgo uruguaiano Gabriel Calderón. Lo spettacolo ha riscosso premi e riconoscimenti e si concentra su temi di identità e potere. La messa in scena coinvolge un cast di attori italiani e internazionali e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. La rappresentazione è in programma fino alla fine della settimana.

Il pluripremiato drammaturgo e regista uruguaiano Gabriel Calderón, firma e dirige “Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III”, in scena al Teatro India dal 22 al 26 aprile.Il ruolo del protagonista è affidato a Francesco Montanari che consegna anima e corpo alla storia di un Re che per.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Maria Paiato porta in scena "Riccardo III" al Teatro TonioloTutto il talento e la straordinaria forza di Maria Paiato incontrano il Riccardo III di Shakespeare in una messa in scena di grande intensità al... Maria Paiato è “Riccardo III”: la tragedia di William Shakespeare al Teatro ChiesaDa giovedì 29 a domenica 1° febbraio va in scena al Teatro Ivo Chiesa “Riccardo III” di William Shakespeare. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III; Francesco Montanari: Amo la MotoGP. Subito dopo il matrimonio sono andato al Mugello con mia moglie; Francesco Montanari: Palermo? Dopo Il cacciatorequi mi sento a casa; Polpo, frutti di mare e maglia rosanero per Francesco Montanari: il libanese riabbraccia Mondello. Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III, Francesco Montanari al Teatro IndiaIl pluripremiato drammaturgo e regista uruguaiano Gabriel Calderón, firma e dirige Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III, in scena al Teatro India dal 22 al 26 aprile. Il ruolo del protag ... romatoday.it Storia di un cinghiale: Il teatro che graffia, smaschera e conquistaC’è un teatro che intrattiene, e poi c’è un teatro che mette a nudo. Storia di un cinghiale appartiene senza esitazione alla seconda categoria: uno spettacolo intimo, feroce e sorprendentemente ... younipa.it La storia della #CGIL dalla fondazione a oggi, anno per anno in oltre cento video. Se a distanza di oltre cento anni dalla sua morte la figura di Giacomo Matteotti è ancora così potente, è sicuramente grazie al suo impegno come amministratore comunale e org - facebook.com facebook