Storia di un cinghiale Qualcosa su Riccardo III Francesco Montanari al Teatro India

Da romatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Teatro India, l’attore e regista Francesco Montanari presenta “Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III”, scritto e diretto dal drammaturgo uruguaiano Gabriel Calderón. Lo spettacolo ha riscosso premi e riconoscimenti e si concentra su temi di identità e potere. La messa in scena coinvolge un cast di attori italiani e internazionali e si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. La rappresentazione è in programma fino alla fine della settimana.

Il pluripremiato drammaturgo e regista uruguaiano Gabriel Calderón, firma e dirige “Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III”, in scena al Teatro India dal 22 al 26 aprile.Il ruolo del protagonista è affidato a Francesco Montanari che consegna anima e corpo alla storia di un Re che per.🔗 Leggi su Romatoday.it

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